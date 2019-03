James Corden parodia una escena de 'Juego de Tronos' con ayuda del reparto

Lena Headey (Cersei), Emilia Clarle (Daenerys), Alfie Allen (Theon Greyjoy) y Iwan Rheon (Ramsay Bolton) son los protagonistas del último sketch del programa estadounidense 'The Late Late Show With James Corden'. En el vídeo se puede ver tanto a los actores como a James Corden en el House of Black and White’s Hall of Faces (el muro de los muertos), emulando una de las escenas más misteriosas y conocidas de la serie.

Los actores de 'Juego de Tronos' se metieron en su papel en la serie para ofrecer al público un divertido show, en el que James Corden bromeó sobre la trama de la serie.