Las pruebas que demostrarían que ESE personaje de 'Juego de Tronos' está vivo tras el capítulo 8x05

Tras la emisión del penúltimo capítulo de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos', todos los seguidores se han quedado atónitos: además de que Daenerys ha destruido Desembarco del Rey convirtiéndola en cenizas, hemos vivido varias muertes de personajes que eran clave en las tramas principales: Varys, El Perro, La Montaña y los hermanos Lannister, Jaime y Cersei. Ahora una teoría podría devolvernos la esperanza y hacernos pensar que uno de ellos podría estar vivo y que lo veremos en el último capítulo. Y tiene bastante lógica.

La teoría, descubierta por Cosmopolitan, viene dada por un usuario de Tumblr y vendría a decir que el personaje que estaría vivo es... el mismísimo Jaime Lannister. Todo empezó porque este usuario no entendía que ningún miembro del equipo se despidiera de uno de los personajes cuya evolución a lo largo de la serie ha sido quizás la más espectacular: "¿Por qué nadie reconoce que Jaime Lannister acaba de morir? ¿Por qué nadie en el reparto agradece a Nik su actuación? ¿Por qué Pilou (Euron Greyjoy) y Lena (Cersei Lannister) no dicen nada en sus redes sociales acerca de la muerte de Jaime? ¿Por qué?". Es cierto que ni siquiera el propio actor, Nikolaj Coster-Waldau, se ha despedido de su personaje y solo ha publicado una foto con la actriz Lena Headey despidiendo a la que había sido su hermana en la ficción, pero no hay rastro de la despedida de Jaime.

Para añadir más leña al fuego, uno de los fans ha preguntado al periodista James Hibberd, de Entertainment Weekly, la razón por la que no ha entrevistado a Nikolaj, ya que siempre lo hace con los actores fallecidos de la serie, como ha hecho con Lena Headey, (Cersei), o con Rory McCann, quien interpretó a El Perro. La respuesta es aún más llamativa puesto que dice: "Tendrá que esperar un poco más…".

Al parecer este periodista también había afirmado previamente que había un personaje que le sorprendió mucho ver vivo en el episodio 6, lo que da aún más esperanzas a los fans de este personaje de que podría no estar muerto, aunque sí muy malherido. El próximo 20 de mayo saldremos de dudas.

· · ·

Seguro que te interesa:

Los guionistas de 'Juego de Tronos' explican las decisiones del 8x05