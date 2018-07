Jada Pinkett Smith no seguirá en 'Gotham'

La actriz Jada Pinkett Smith aseguró en una entrevista al programa de la ABC 'Live! With Kelly and Michael' que no participaría en la segunda temporada de 'Gotham' que ha sido renovada recientemente.



La esposa de Will Smith explicó en el programa que firmó "un contrato por un año y ya ha finalizado. Sin embargo, creo que cosas muy interesantes van a llegar a la serie. Creedme, lo que viene a continuación promete", aseguró la actriz.



Los productores de 'Gotham' no realizaron ningún comentario al respecto aunque aseguraron que "la trama de Fish Mooney va a dar muchos giros interesantes al final de la primera temporada", dejando intrigados a los fans de la serie.

Mientras unos dicen adiós a la ficción, otros se incorporan como es el caso de Chris Chalk que dará vida a Lucius Fox.



La precuela de 'Batman', está protagonizada por Ben McKenzie que da vida al detective Jim Gordon. Con un promedio de 10,6 millones de espectadores, la primera temporada de la ficción tendrá un total de 22 capítulos que terminarán de emitirse a partir del 13 de abril, cuando la serie regrese a la parrilla de la Fox tras un descanso.