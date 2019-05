El hijo de Luke Perry revela la admirable lección que aprendió de su padre y le acompañará toda su vida

SE FUE MUY PRONTO

El pasado 4 de marzo Luke Perry fallecía a consecuencia de un derrame cerebral a los 52 años. Uno de sus hijos, Jack Perry, acudió a los Premios American Icon y quiso compartir con los asistentes algunas valiosas lecciones que su padre le enseño en su vida. El actor tenía pendiente de estreno su participación en el film de Tarantino 'Once Upon a Time in Hollywood'.