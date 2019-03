Las bodas de 'Juego de Tronos' son hechos transcedentes, que marcan un antes y un después en la serie. Los seguidores de la ficción de HBO ya lo pudieron comprobar en la tercera temporada, con la celebración de la conocida como "Boda Roja", y lo han podido volver con la "Boda Púrpura", celebrada en el inicio de la cuarta temporada.



El portal Entertainment Weekly ha hablado con el protagonista de esta última, el rey Joffrey Baratheon, interpretado por Jack Gleeson. El actor relata como vivió la muerte de su personaje y reconoció que, en cierto modo, su desaparición ha sido "un alivio". "Es una situación complicada, puesto que era la primera vez que tenía que morir en pantalla", confiesa el actor, de tan solo 21 años.

Gleeson subraya que la grabación de esa escena fue "muy difícil" ya que nunca ha visto y "es complicado imaginar como es este proceso en la vida real". "Llevaba mucho tiempo preparándome para ella, conocía lo que le pasaría a mi personaje desde que empezamos a rodar por eso ya me había planteado como enfocarla", insiste.



Pero a pesar de la complejidad de la escena, parece que Gleeson se lo pasó bien grabándola. Cuando le preguntaron sobre escena preferida de 'Juego de Tronos', el actor contestó que "rodar tu propia muerte es algo divertido y único". "Ha sido genial rodar toda la serie y nunca he tenido ninguna escena en la que me haya sentido incómodo", afirma Gleeson.



Joffrey Baratheon representaba uno de los personajes más odiados de 'Juego de Tronos', ¿cual habrá sido la reacción de los fans? Jack Gleeson afirma que "algunos se habrán alegrado y otros se habrán disgustado, pero espero que en general haya cierta tristeza por la pérdida".



El actor también aprovechó para comentar su recién anunciado retiro: "Llevo actuando desde los 8 años y la verdad es que, cuando has crecido haciendo constantemente lo mismo, acabas muy cansado de ello".



Pero, ¿qué quiere hacer Gleeson en lugar de actuar? El actor afirmó que "no está claro, aún me queda un año en la universidad y cuando acabe me gustaría hacer un postgrado". El intérprete que durante 32 capítulos dio vida a Joffrey Baratheon terminó la entrevista entre risas comentando que si no encuentra ningún trabajo en los próximos 10 años, aceptara "cualquier papel" que le den.