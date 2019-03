Isaiah Washington, de 'Anatomía de Grey', defiende las armas después de la masacre de Florida

La polémica persigue a Isaiah Washington. El actor ha defendido esta semana que no haya controles en la posesión de armas, justo unos días después de que 17 personas murieran por un tiroteo ocurrido en un instituto de Florida.

"Soy un ciudadano que respeta la ley y ha sido dueño de este arma de fuego durante 22 años y que no ha hecho daño a nadie. No me digas que debería ser castigado por ser un responsable propietario de una arma debido al comportamiento de un loco asesino. Nah. La segunda enmienda es mía y no puedes quitármela", ha publicado Washington en su cuenta de Twitter.

El actor se mostró molesto ante aquellos que abogaban por la defensa de un mayor control en la tenencia de armas. Pero en opinión de Isaiah Washington, la segunda enmienda de la Constitución, que defiende el derecho a poseer y portas armas, está por encima de todo: "El único control de armas que me interesa es controlar el arma que tengo", escribía en un 'tuit' que mostraba una imagen portando un arma.

No siendo esto suficiente, el actor publicó otro mensaje en el que insinuó que la culpa de masacres como la ocurrida en el instituto Stoneman Douglas de Florida era de personas como las que le critican en Twitter pidiendo más control: "Juzgando por el SALVAJISMO que veo aquí en Twitter, no me extraña que haya tanto SALVAJISMO en las calles y en la sociedad".

Isaiah Washington es uno de los protagonistas de la serie de The CW 'The 100' y también tuvo unas palabras para los fans de la ficción apocalíptica: "Esto va para los fans de The 100 que tenéis un problema con mi posición sobre las armas. Dejad de ser hipócritas cuando se utilizan más pistolas en mi serie que espadas, cuchillos, arcos y flechas".

Washington se hizo mundialmente conocido por interpretar al doctor Preston Burke en la serie 'Anatomía de Grey'. El actor fue despedido de la serie de ABC de Shonda Rhimes tras unas declaraciones homófobas contra su compañero T.R. Knight.