La cadena HBO acaba de estrenar el tercer tráiler de la segunda temporada de 'Juego de Tronos'. Un aperitivo para los seguidores de la serie que tendrán que esperar para ver los nuevos episodios hasta el próximo 1 de abril en Estados Unidos y el 23 del mismo mes, para el público español de la mano de Canal +.



El nuevo tráiler se titula "The More You Love". Las escenas muestran imágenes nuevas de la segunda temporada de la serie basada en los libros de George R.R. Martin.



En concreto, los seguidores de 'Juego de Tronos' ya pueden un adelanto sobre las futuras conspiraciones y relaciones pasionales que existirán entre los personajes, tanto los conocidos en la primera entrega cómo los nuevos fichajes para la segunda temporada.



Se centran las imágenes, sobre todo, en las mujeres que componen el reparto. Aparecen en el tráiler Michelle Fairley (Catelyn Stark), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y Sophie Turner (la joven Sansa Stark). Poco más de un minuto de emociones nuevas que termina con la frase: "Cuánta más gente amas, más débil eres".