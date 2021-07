La iniciativa de Sam Heughan ('Outlander') con la que demuestra su gran corazón

Sam Heughan siempre se ha caracterizado por ser una persona muy generosa y muy implicada en ayudar a todos aquellos actores que comienzan en el mundo de la interpretación.

Una de las cosas que más valora el actor de 'Outlander' es el teatro ya que fue donde él empezó y donde aprendió a amar la interpretación, muchos antes de triunfar en la pequeña pantalla con 'Outlander', donde logró la oportunidad de triunfar realizando su mayor pasión.

Sam Heughan da vida a Jamie Fraser en 'Outlander', y lo que está claro es que desde entonces su vida cambió para siempre. A pesar de ello, el actor no se olvida de sus raíces y siempre está dispuesto a ayudar a todos los actores principiantes.

Por ello ha creado tres becas anuales para estudiantes en la Escuela de Drama, Danza, Producción y Cine de Escocia que, por circunstancias, no han podido estudiar allí antes.

Él mismo ha sido el encargado de comunicarlo a todo el mundo a través de un post en su cuenta oficial de Instagram: "¡Muy orgulloso de crear las becas Sam Heughan! He regresado a mis raíces de RCS para apoyar a los estudiantes mientras persiguen sus sueños en el conservatorio nacional de Escocia, uno de los tres principales destinos del mundo para estudiar artes escénicas y de producción", escribía en la publicación.

"Durante los próximos diez años, apoyaremos a 3 estudiantes al año y premiaremos a un guionista (de cualquier departamento) para que les brinde la ayuda que necesitan en el campo elegido. ¡Mis mejores deseos para todos los estudiantes y gracias por la cálida bienvenida de regreso!".

Las becas se otorgarán para el nuevo año académico en septiembre a dos estudiantes escoceses que tengan plaza en el programa de actuación y un estudiante no escocés en cualquier curso dentro de la Escuela de Drama, Danza, Producción y Cine.

En una entrevista que recoge 'The National' mencionaba: "Me he inspirado en mis años en la escuela de teatro para comenzar la beca Sam Heughan".

"Vine aquí hace muchos años y solo recuerdo lo difícil que fue para mí entonces y, obviamente, en el entorno actual, especialmente con la pandemia, las cosas son igual o el doble de difíciles para los estudiantes. Tenía muchas ganas de crear una beca que apoyara a los estudiantes jóvenes".

"La he creado principalmente para ayudar e inspirar a algunos de los estudiantes, además de apoyarlos porque sé que hay mucha creatividad y talento saliendo de este edificio tan especial", concluía.

Seguro que te interesa:

El bíceps de Sam Heughan revoluciona a los fans de 'Outlander'