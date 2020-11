Habrá más sorpresas: El inesperado regreso de 'Anatomía de Grey' estará en más capítulos y no será el único

'Anatomía de Grey' ha vuelto con un episodio doble que aún tiene a sus fans recuperándose de la sorpresa y emoción.

El drama médico estrenó su temporada 17 por todo lo alto con un momento emotivo y completamente inesperado, y no se habla de otra cosa. Si aún no lo has visto, te avisamos de que a continuación habrá enormes SPOILERS de la trama.

Los fans pensaban que nunca volverían a ver a Derek Shepherd en la serie, pero al parecer en 2020 todo es posible y el actor Patrick Dempsey hizo su aparición al final del 17x02 de 'Anatomía de Grey' para volver a hablar con Ellen Pompeo.

Aunque la "ensoñación" trae sin duda una trama preocupante de salud para Meredith Grey, haber tenido ese regalo de ver cómo se reencuentran MerDer ha sido muy importante para los fans, que era el objetivo de los actores y la showrunner Krista Vernoff, que se esforzaron mucho para que el secreto se mantuviera.

Respecto a su cameo, Vernoff ha revelado que no acaba aquí y que veremos a Derek "tres veces más" en esta temporada, algo que también confirma el tráiler del próximo capítulo que puedes ver arriba.

Pero eso no es todo, pues también ha adelantado unas emocionantes palabras sobre otros posibles regresos. Al preguntarle Deadline si también veremos a Ellis Grey, la madre de Meredith, hacer una aparición, Krista responde:

"No lo sé. No lo sé. Tendréis que verlo para descubrir quién viene a la playa. Será un descubrimiento maravilloso".

La lista de seres queridos que se le pueden aparecer a Meredith desde el más allá no es precisamente corta a estas alturas de la serie, ¿quién te gustaría que diera la sorpresa con su regreso aparte de McDreamy?

