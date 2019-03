El inesperado personaje de 'The Walking Dead' que podría ser inmune al virus zombie

Como en todas las series de éxito que cuentan con una gran comunidad fan, los seguidores siempre aprovechan cualquier momento para especular sobre la futura trama de la ficción. Pues 'The Walking Dead' es una de las series en las que los fans no pueden soportar la intriga y necesitan teorizar sobre el futuro de sus personajes.

La comunidad fan de 'The Walking Dead' se está planteando una posible trama de inmunidad, pero no queda claro qué personaje sería el elegido para ser dotado de esa esperanzadora ventaja. Al parecer, a Tom Payne, que ha encarnado a Jesús, también le gustaría una trama de inmunidad en la serie, y él tiene al personaje adecuado, tal y como expresó en una entrevista para Serieously.

El medio mostró a Payne una selección de teorías fan, y cómo no, algunas de ellas contemplaban la posibilidad de la existencia de un personaje inmune a la mordedura zombie. "Qué interesante. Esto ya salió a la luz, alguien ya pensó que Rick podía ser inmune", declaró el actor. Payne apunta a Judith Grimes como la candidata perfecta para resultar inmune al terrible virus: "Creo que tendría sentido que Judith fuera inmune. Sería gracioso si a ella la muerden y no muere, pero Carl sí".

Judith Grimes en 'The Walking Dead' | AMC

Sin embargo, el creador de la serie, Robert Kirkman, hizo unas declaraciones en la Comic-Con de San Diego en 2017, en las que dejó claro que no pretende explicar una causa ni una cura del virus porque rompería con la mitología de la serie. De hecho, Kirkman recalca que 'The Walking Dead' no se basa en encontrar una cura o causa científica, sino que va de sobrevivir. En todo caso, cualquier explicación científica podría tratarse en una secuela posterior. La segunda parte de la novena temporada estará disponible el 10 de febrero de 2019.