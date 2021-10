La importante prenda que Ellen Pompeo llevó en el piloto de 'Anatomía de Grey' y ha vuelto a lucir 16 años después

La temporada 18 de 'Anatomía de Grey' ya está aquí, y parece que va a ser diferente al resto. Algunos de los cambios más dramáticos que hemos observado en los primero episodios incluyen el hecho de que Meredith, interpretada por Ellen Pompeo, esté pasando parte de su tiempo en Minnesota, o la reciente adición de Peter Gallagher como parte del elenco. Sin embargo, uno de los elementos más novedosos de esta temporada están siendo los easter eggs plantados en los episodios.

Algunos fans se dieron cuenta de que la camisa que llevaba Ellen Pompeo en el estreno de esta nueva temporada parecía ser la misma camisa que llevó en el piloto de la serie hace 16 años. Posteriormente, en el programa de 'Jimmy Kimmel Live', la estrella confirmó los rumores, y admitió que efectivamente era la misma camisa. En el vídeo de arriba podéis observar a Ellen con la misma prenda, pero con década y media de diferencia.

Además, Pompeo revelaba: "Fue mi idea rendir homenaje a muchas cosas y a muchas temporadas diferentes y dar al público cosas a las que prestar atención y plantar easter eggs". También añade que estos guiños son un misterio para ella también: "Hasta yo los busco, porque fue mi idea, pero no dije necesariamente, 'Vamos a hacer esto y esto'. No especifiqué".

Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey' temporada 18 | ABC

Es más, el detalle de la camisa no ha sido el único easter egg que se ha descubierto hasta ahora… Y con esta nostalgia, muchos fans creen que puede ser porque esta será la última temporada y quieren recordar y homenajear los momentos más míticos de la serie. Sin embargo, por ahora, Ellen ha mantenido el silencio sobre esto último, por lo que nada es oficial.

Más easter eggs en la temporada 18 de 'Anatomía de Grey'

Además del detalle de la camisa, los fans han encontrado otros guiños en la última temporada de 'Anatomía de Grey'. Un usuario de Twitter ha encontrado un paralelismo con dos diálogos de Meredith, uno con Derek (Patrick Dempsey) en la primera temporada, y ahora otro con Nick, interpretado por Scott Speedman.

En la temporada 1, Meredith le dice a Derek a bocajarro: "No me voy a volver a acostar contigo", aunque después tuvo 3 hijos con él temporadas después. Ahora, en la temporada 18, Meredith le dice algo muy similar a Nick: "No me voy a acostar contigo", lo que ha despertado la memoria de los fans. ¿Será Nick el elegido?

Otro guiño que requirió mucha menos investigación fue uno con el regreso de Addison Montgomery, a la que da vida Kate Walsh. A su llegada triunfal al Grey Sloan, Addison le dice a los residentes: "Vosotros debéis de ser el grupo que ha estado jodiendo el programa". En la primera temporada, Addison llegó a la serie diciendo a Meredith la mítica frase: "Y tú debes ser la mujer que se está jodiendo a mi marido".

Pompeo nos da a entender que habrá más guiños durante el resto de la temporada, así que tendremos que estar muy atentos para descifrarlos.

Seguro que te interesa:

Katherine Heigl rompe su silencio sobre su polémica salida de 'Anatomía de Grey': "Podría haberlo manejado con más elegancia"