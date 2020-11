Las imágenes de Kit Harington ('Juego de Tronos') y una embarazada Rose Leslie en su nueva vida antes de tener a su hijo

A finales de septiembre Rose Leslie y Kit Harington desvelaban que estaban esperando su primer hijo juntos. La pareja se conoció en el set de rodaje de 'Juego de Tronos', dando vida a Ygritte y Jon Snow, donde surgió su amor. Relación que consolidaron en junio de 2018 tras darse el 'si quiero' en Escocia en una espectacular boda donde acudieron todos los actores de la famosa serie de Poniente.

La pareja es muy reservada con respecto a su vida privada, por ello, es raro verlos hablar o mostrando imágenes personales de forma pública. Pero, recientemente, la actriz habló sobre su embarazo a 'New York Post' donde dijo: "Me emociona mucho estar embarazada, y me muero de ganas de conocer al nuevo miembro de nuestra familia".

La actriz también confesó que durante la cuarentena han estando practicando con un cachorro de raza Whippet: "Si no nos hubiéramos visto forzados a quedarnos en casa, no podríamos haberla entrenado adecuadamente para asegurarnos de que no se haga caca por toda la casa".

"Estamos seguros de que todo es un buen entrenamiento para un bebé", aseguraba la actriz.

Rose y Kit han dado un giro a su vida tras mudarse a su Reino Unido natal tras saber que iban a ser padres: "Qué maravilloso poder correr al campo", decía Leslie al medio anteriormente citado.

"Es un gran privilegio estar rodeado de vegetación, cantos de pájaros y setos, y de nuestros encantadores vecinos. Es tan pacífico", apuntaba.

Ahora, hemos podido ver las primeras imágenes de Rose embarazada por la calle tras decir que esperaba su primer hijo. Una fotos que puedes ver aquí junto a su marido donde se les ve muy felices en su nueva etapa antes de ser papás.

