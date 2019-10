Felicity Huffman, conocida por su papel en 'Mujeres desesperadas' entraba en una cárcel de San Francisco (EE.UU.) donde pasará 14 días por participar en una red de sobornos millonarios para facilitar el ingreso de su hija en la universidad.

"Huffman ya está lista para cumplir con su condena en prisión ordenada por la juez Indira Talwani, como parte de las penas impuestas por sus acciones", decía su representante en un comunicado.

Ahora han salido a la luz una imágenes de la intérprete vestida con el uniforme verde de la prisión. Instantáneas que han impactado a muchos de sus seguidores y que están dando la vuelta al mundo.

Además de su estancia de 14 días entre rejas, Huffman tendrá que pagar una multa de 30.000 dólares (27.196 euros) y realizar 250 horas de servicios comunitarios, a los que se sumará un año de libertad supervisada.

"Asumo absolutamente la responsabilidad de mis acciones. Mereceré cualquier castigo que usted me imponga", dijo la actriz a la corte tras ser sentenciada por un tribunal de Bostón.

"Lo siento profundamente por los estudiantes, los padres y las universidades que han resultado afectadas por mis acciones. Me disculpo con mis hijas Sophia y Georgia, y con mi marido Will (el actor William H. Macy). Los he traicionado", afirmó Felicity en unas declaraciones tras descubrirse los hechos.

Huffman fue la primera condenada por su papel en la millonaria red de sobornos universitarios por parte de familias adineradas que destapó el pasado marzo el Departamento de Justicia de EE.UU. y que afecta a 51 personas.

