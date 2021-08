La icónica foto de Monica Lewinsky junto a Beanie Feldstein, la actriz que hará de ella en la nueva serie de Ryan Murphy

Ya no queda nada para el estreno de la tercera temporada de 'American Crime Story'. La serie de Ryan Murphy empezó en 2016 con 'El pueblo contra O.J. Simpson' y le siguió en 2018, 'El asesinato de Versace'. Ahora, después de no poder estrenarse en 2020 por culpa de la pandemia del coronavirus, le toca el turno a uno de los mayores escándalos de la política estadounidense.

Porque esta temporada tratará sobre el escándalo que sacudió en 1998 la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos, tras salir a la luz su escándalo con Monica Lewinsky, quien era entonces becaria de la Casa Blanca, y desencadenó el proceso de destitución de Bill Clinton de su cargo.

Entre su reparto estará Sarah Paulson, musa de Ryan Murphy, y a la que ya vimos en el 'El pueblo contra O.J. Simpson' donde se llevó el Globo de Oro y el Emmy a Mejor Actriz de Miniserie por su papel, pero lo que está en boca de todos ahora mismo es la fotografía de Beanie Feldstein, quien interpretará a Monica Lewinsky, ¡junto a la propia Monica Lewinsky!

Ambas han protagonizado no solo una sesión de fotos y una entrevista para The Hollywood Reporter, sino también la portada de último número de la misma revista.

Monica Lewinsky ha reconocido en ella que "fue un desafío llegar al proceso de guion y al proceso dramatúrgico, no solo después de haber tenido mis propias experiencias, sino particularmente porque testificé tantas veces y tuve que hablar con el FBI y hacer tantas entrevistas una y otra vez, todo está martillado en mi cerebro, y así fue este proceso de mí yendo, 'Bueno, ¿cómo puedes dejar esto fuera?' o 'Pero no sucedió de esa manera'".

"Es increíblemente surrealista. Tengo mucha suerte de estar en manos de Beanie de esa manera, pero es muy desafiante. Hay muchos momentos en los que me transportan a un recuerdo", explica Monica Lewinsky cuando le preguntan por su preparación emocional antes de un borrador. "Pero también, existe el tipo de extrañeza de que cuando revivimos un recuerdo en nuestra cabeza, no nos vemos a nosotros mismos. Así que, al verlo, descubrí que había momentos en los que solo pensaba, como: 'Oh Dios, no hables con ella. No le sonrías. No uses la boina, simplemente no uses la boina'", añade,

Beanie Feldstein, hermana en la vida real del también actor Jonah Hill, asegura que lo que más le entusiasma del estreno de la serie es que "no creo que la gente entienda de esta historia la profundidad del dolor que Monica Lewinsky tuvo que pasar durante ella". Pero su compañera le lleva la contraria: "Creo que lo que es interesante, y es un reflejo de cuál es el propósito de 'American Crime Story', en cierto modo, es que esa no es información nueva. Esa información estaba igualmente disponible para las personas, como quienquiera que yo fuera o lo que fuera que usara. Esa información estaba ahí, simplemente no era tan clicable como 'sexo oral' o 'tarta' o 'vagabundo' o 'zorra'".