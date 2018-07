Ian McShane sobre los spoilers de 'Juego de Tronos': "Son sólo tetas y dragones"

"Son solo tetas y dragones". Así resume Ian McShane la serie 'Juego de Tronos', en la que aparecerá en su sexta temporada. Después de revelar algunos detalles de su personaje que pudieron destripar alguna de las tramas de la serie, el actor ha pedido calma a los seguidores más enconados de la ficción basada en las novelas de George RR Martin. "No son más que tetas y dragones", ha señalado para quitarle hierro al asunto.



McShane ha concedido varias entrevistas desde que ha terminado el rodaje de la nueva temporada de la serie de HBO, en las que ha desvelado algunas tramas que ocurrirán en los nuevos capítulos que llegan a la cadena el 24 de abril. "Mi personaje es un ex-guerrero que se ha convertido al pacifismo (...) Forma parte de un grupo de pacifistas -algo así como un culto- que defienden la paz. Además, será el encargado de traer de vuelta a un personaje muy querido que todo el mundo piensa que está muerto".



Tras estas declaraciones no tardaron en arder las redes sociales que clamaban ante el presunto spoiler realizado por el actor británico y relacionaban su aparición con la resurrección de míticos personajes como El Perro, Catelyn Stark y, sobre todo, Jon Snow.



Interrogado por el revuelo que generó con sus declaraciones, McShane ha sido mucho más explícito que a la hora de definir a su personaje. "Dices cualquier cosita y en Internet se vuelven como locos. Me acusaron de destripar la trama, pero solo pienso... dejadme vivir mi puta vida. Esto no es más que tetas y dragones", afirmó en declaraciones a 'The Telegraph'.