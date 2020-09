Hugo Weaving, Elrond en 'El señor de los anillos', asegura que "no le interesa en absoluto" la nueva serie

Hugo Weaving ha interpretado a personajes de sagas tan famosas como las de 'Matrix', en la que encarnaba al villano Agente Smith, 'El Señor de los Anillos' haciendo del medio elfo Elrond, o como Cráneo Rojo en el Universo Marvel.

Ahora que Amazon está produciendo una nueva serie de la famosa saga de 'El Señor de los Anillos', que se basaba en los libros de J. R. R. Tolkien, las dudas sobre los personajes que se podrán ver en ella han estado a la orden del día. Algunos de los actores que participaron en las películas ya han opinado sobre el proyecto y de su posición frente a volver a interpretarlos.

Este es el caso de Hugo Weaving, que en una entrevista para Variety ha declarado lo siguiente respecto a su personaje en 'El Señor de los Anillos': "De ninguna manera. Absolutamente no", añadiendo que esto sería diferente con otro de sus conocidos papeles: "'Matrix' podría haber sucedido. Pero 'El señor de los anillos' no, nunca lo haría, no me interesa en absoluto. Mira, me encantó estar en Nueva Zelanda con toda esa gente maravillosa, y fue como volver con una familia, pero en realidad, para ser honesto, creo que todos tenían más que suficiente", comentaba el australiano.

El actor contaba que su intención es seguir trabajando en proyectos en Australia pero que no se negaría a realizar de nuevo películas de blockbuster: "tienen que ser algo realmente interesante, con un toque diferente para que tenga muchas ganas de hacerlo".

"No estoy diciendo 'no' porque estoy abierto a cualquier cosa. Pero supongo que mis intereses siempre han estado en este país y tratar de encontrar proyectos realmente interesantes aquí. Ese es mi enfoque principal", contaba el actor.