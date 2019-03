Hugh Laurie vuelve a la televisión con 'Veep'

Hugh Laurie regresa a la pequeña pantalla tras el final de 'House' con un papel en la comedia de HBO 'Veep'. La 'sitcom' está protagonizada por Julia Louis-Dreyfus en el papel de vicepresidenta, que le ha valido ya dos premios Emmy.



Por el momento no se conoce ni el número de episodios en los que aparecerá Laurie ni el papel que interpretará, según informa Entertainment Weekly, aunque es interesante tener en cuenta que la tercera temporada de 'Veep' terminó con el puesto de vicepresidente vacante...



Este fichaje supone la vuelta a la televisión de Laurie tras el final de 'House', serie que estuvo en el aire diez años. Pero no es el único proyecto televisivo en el que se encuentra en estos momentos, ya que encabezará el reparto de la miniserie 'The Night Manager', junto a Tom Hiddleston.