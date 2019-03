Hugh Bonneville, estrella invitada en 'Galavant'

'Galavant' es la nueva serie que prepara ABC, una comedia musical de cuento de hadas repleta de príncipes, reyes y dragones que cuenta con Vinnie Jones, Timothy Omundson, Karen David, Joshua Sasse, Mallory Jansen y Luke Youngblood como protagonistas.



Uno de los últimos artistas en sumarse a esta nueva serie ha sido Hugh Bonneville, muy popular por su interpretación del conde de Grantham en 'Downton Abbey'. El actor intervendrá en uno de los capítulos de esta nueva serie metiéndose en la piel a Peter, un rey pirata.



La aparición de Hugh Bonneville se une a la intervención de John Stamos que también estará presente en esta nueva apuesta de ABC interpretando a un antiguo rival de Galavant, personaje protagonista a quien dará vida Joshua Sasse.



Este cameo no interferirá en las grabaciones de 'Downton Abbey' ya que Hugh Bonneville grabará su papel durante el parón que tendrá lugar en las grabaciones de su nueva temporada este otoño.



Todavía tendremos que esperar para poder disfrutar de 'Galavant' en televisión. Los 13 episodios con los que contará esta primera temporada se verán a principios de 2015 coincidiendo con el parón de 'Once Upon a Time'.