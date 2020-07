'House of the Dragon', la nueva precuela de 'Juego de Tronos', ya busca su reparto

Después del final de 'Juego de Tronos' a pesar del descontento general por como acabó una de las series más aclamadas de todos los tiempos, la cadena HBO no ha querido desperdiciar la oportunidad de reanimar los deseos de su público por ver algo más de esta historia. Es por ello que se está preparando una precuela centrada en la familia Targaryen y sus enormes dragones alados.

La historia transcurriría unos 300 años antes de la de 'Juego de Tronos' y hablaría de la guerra civil de la casa Targaryen por el trono. 'House of the Dragons' estaría basada en el libro de George R.R. Martin 'Fire and Blood'.

La serie la dirigirán Ryan Condal y Miguel Sapochnik, que ya grabaron en su día varios capítulos del propio 'Juego de Tronos'. Aunque no se han revelado muchos más datos sobre esta historia, la producción ya está buscando a sus protagonistas para el reparto.

Su estreno se espera para el 2022 pero dada la situación actual es posible que se llegue a retrasar, pero eso no quita para que la noticia anime a todos los fans de la serie y la saga de libros.

