'House of Cards' renueva por una tercera temporada en Netflix

La ficción nació como una historia pensada para dos temporadas. Si bien, los buenos resultados en ventas, visionados y crítica han hecho que los responsables cambien de opinión y opten por aumentar su duración. En ese sentido giraron las declaraciones de Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, hace un mes.



El éxito de 'House of Cards'

La noticia de la renovación para una tercera temporada no sorprende a nadie. Desde el primer momento, 'House of Cards' ha marcado un antes y un después en Netflix. Aterrizó en esta plataforma de vídeo bajo demanda hace un año y la recepción por parte del público fue tan positiva que se ha quedado y ya se exporta por todo el mundo, consiguiendo las mejores cifras de Netflix.



No sólo el público valora 'House of Cards', los Emmy también se han acordado de la ficción que en 2013 logró el premio como Mejor elenco y tres nominaciones. Los Globos de Oro de este año además han reconocido a Robin Wright como Mejor Actriz de Drama.