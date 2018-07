'House of Cards' vuelve a Netflix con su cuarta temporada el próximo 4 de marzo. Pero ya tiene asegurado su regreso tras el final de esta entrega: según informa el portal The Hollywood Reporter, la plataforma de televisión en streaming ha renovado la serie por una quinta entrega.



Pero esta renovación no tendrá al showrunner Beau Willimon, que se desvincula de la serie porque prefiere centrarse en escribir un nuevo guion original que ya está preparando.



"Netflix y MRC estarán eternamente agradecidos a Beau Willimon por su gran poder narrativo en 'House of Cards' durante las cuatro primeras temporadas", declararon fuentes de Netflix a The Hollywood Reporter.