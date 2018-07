'House of Cards' podría terminar con su quinta temporada

Con cuatro temporadas aclamadas por el público y la crítica, lo lógico sería pensar que a 'House of Cards' le queda mucho camino por recorrer. Pero puede que su próxima temporada sera la última.



Según ha declarado a 'Daily Express' su productor ejecutivo, Michael Dobbs, la serie de Netflix ganadora de dos Globos de Oro podría terminar con su quinta temporada.



"Es algo que hemos tenido en mente recientemente porque cada serie tiene un final natural. Mira lo que han hecho con Breaking Bad' y con '24'. Es una gran marca. 'House of Cards' ha estado ahí durante 30 años. El libro fue un éxito, su serie de BBC también y es también su versión estadounidense un gran éxito. Hay mucha gente de otras partes del mundo que quieren hacer su propia versión de House of Cards. Veremos qué ocurre con esto", ha dicho al medio.



La quinta temporada aún no tiene fecha de estreno en Netflix, la plataforma de televisión online encargada de la serie protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright.