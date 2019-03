'House of Cards' se bate en duelo ante pesos pesados

Parece que este año hay una clara gandora al Globo de Oro al mejor drama, 'Breaking Bad'. Pero la serie de AMC se bate en duelo ante dos clásicos televisivos de gran éxito ('The Good Wife' y 'Downton Abbey') y a dos de las revelaciones de la temporada ('House of Cards' y 'Masters of Sex'). ¿Quién recogerá el premio el próximo 12 de enero?



'BREAKING BAD' (AMC)

Una de las despedidas más amargas de este año. 'Breaking Bad' es la favorita en esta categoría, todo el mundo da por sentado que subirá a recoger el premio que el año pasado le arrebató 'Homeland' (que en esta edición no está nominada).



Han pasado ya casi 5 años desde que conociéramos a Walter White, un "delincuente" fuera de lo común que comienza como un maestro de química en un instituto en Albuquerque y termina siendo el mayor traficante de drogas de Nuevo México.



'DOWNTON ABBEY' (ITV y PBS)

Una extranjera entre las nominadas. La producción inglesa ha cruzado el charco con gran éxito, ya que repite nominación en los Globos de Oro en la categoría televisiva reina en estos premios.



'THE GOOD WIFE' (CBS)

La serie que parece de cable pero que emite una network. La ficción protagonizada por Julianna Margulies ha cumplido 100 capítulos y está mejor que nunca. 'The Good Wife' se enfrenta a las mejores series del año de igual a igual. ¿Ganará el Globo de Oro?



'HOUSE OF CARDS' (Netflix)

Una de las novedades de este año en la categoría de 'mejor drama' es esta serie de corte político que, aunque algo más humilde que sus competidoras, ha logrado ponerse al mismo nivel que sus adversarias en sólo una temporada.

Ambición y poder rigen las vidas de Francis Underwood (un político que lidera el partido con la mayoría en la Cámara de los Representantes) y su mujer, que perseguirán incansablemente el ascenso al poder para disfrutar de todos los beneficios que éste conlleva.



'MASTERS OF SEX' (Showtime)

Para muchos, el mejor estreno de la temporada. La serie de Showtime retrata la historia del ginecólogo William Masters (Michael Sheen) y la psicóloga Virginia Johnson (Lizzy Caplan) quienes en los años 60 fueron pioneros en el estudio científico del sexo.