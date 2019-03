El reto del cubo de agua helado ha traspasado las fronteras de la realidad y ha llegado hasta la ficción. Ya no solo son deportistas, actores, políticos, músicos o gente común, si no que también los personajes animados se suman a esta campaña.



Homer Simpson comienza al inico del video nominando a Flanders, por partida doble, Lenny y al multimillonario Donald Trump. A continuación se tira un vaso de agua helada y comienza a tiritar. Pero lo que no se imagina es que el reto, todavía, no había concluído.



Con el fin de gastarle una broma, Bart Simpson, desde un helicóptero,le tira una cascada de agua, hielos, pingüinos, osos polares, un equipo de rugby, enanos navideños e incluso un camión de helados.



'Los Simpson' se suman así, en su 25 cumpleaños, a un reto que comenzó en Estados Unidos con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del ELA (esclerosis lateral amiotrófica).