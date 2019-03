Homer pitará en el Mundial de Brasil

La cadena Fox ha lanzado esta noticia en un comunicado, en el que confirmó que la división de merchandising de 20th Century Fox ya está preparando toda una batería de productos relacionada con este capítulo. Bart Simpson vestirá las camisetas del FC Barcelona, el Boca Juniors, el Zenit de San Petersburgo o el Corinthians, y también tendrá una línea de versiones de equipos "simpsonizados", en 2014.



El capítulo tiene programada su emisión en Estados Unidos para marzo de 2014. En él podremos ver a Homer como árbitro del Mundial tras el elogio de Lisa a su integridad en un discurso en el campo de fútbol del equipo juvenil de la Escuela Primaria de Springfield.



Se titulará 'You Don't Have to Live Like a Referee' ('No tienes que vivir como un árbitro') y pondrá a prueba la honestidad de Homer por uno de los más hábiles gángsters en el negocio de los sobornos en el fútbol.



Jeffrey Godsick, presidente de la División de Productos de Consumo de Twentieth Century Fox ha declarado que "La celebración de la Copa del Mundo convierte 2014 en un año de fútbol, que va a conectar a fans de todas partes en la vivencia del mayor evento deportivo que existe".



En España, 'Los Simpson' son emitidos en abierto por Antena 3.