Globos de Oro 2021: 12 curiosidades de la gala para recordar

1. Alfombra roja virtual

Sin un paseíllo para lucir los modelazos en condiciones, Instagram se convirtió en una pasarela improvisada. El vestido más extravagante fue el de Rosamund Pike (ganadora por la película 'I Care a Lot') que lucía un Molly Goddard rojo con botas militares. Cynthia Erivo ('El visitante') se ganó un segundo lugar con su Valentino verde flúor con guantes largos blancos. Y de envidia, Kaley Cuoco, nominada por primera vez con 'The Flight Attendant’'(nunca lo fue con 'The Big Bang Theory'), con un Oscar de la Renta gris con su casoplón con piscina de fondo. La más relajada fue Nicole Kidman (candidata por 'The Undoing') tumbada en el sofá con un Louis Vuitton en negro.

2. Ellas dan el golpe (de nuevo)

O nunca digas nunca jamás. En 2015 dijeron que no volverían a presentar la gala. Hasta Meryl Streep dijo que las iba a extrañar. Qué equivocadas estaban. Tras el excesivamente mordaz Ricky Gervais en 2020, las elocuentes Tina Fey (desde Nueva York) y Amy Poehler (desde Los Ángeles) repetían por cuarta vez (tras las ediciones de 2013, 2014 y 2015, y una breve aparición en 2019 junto a Maya Rudolph) con un ritmo de diálogos frenético y lleno de dardos dulcemente envenenados. Aunque cambiaron el look varias veces, en su primera aparición aparecieron por primera vez de negro y en corto: Tina Fey con una chaqueta de esmoquin Versace sin pantalón y Amy Poehler con un vestido de lentejuelas de Moschino.

3. Volver a la normalidad

Las presentadoras estuvieron separadas, el público, compuesto por invitados anónimos, los nominados escuchaban sus nombres desde sus casas... La primera gala de los Globos de Oro virtual obviamente tuvo la crisis sanitaria muy presente. El covid había retrasado el evento, de hecho. Varias veces salió a relucir la ONG Feeding America que lucha contra el hambre ante la crisis sanitaria, como cuando lo mencionaron una de las parejas de la noche, la de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick. Sean Penn habló de Core, que suministra las vacunas, con la urgencia de “acabar con este virus y volver a la normalidad”. El punto cómico lo añadió Ben Stiller comiéndose un pan de plátano con forma de Globo. A él también le ha dado por cocinar durante el confinamiento.

4. Cotilleando las casas de los famosos

Paredes blancas, estanterías llenas de libros, elegantes salones. Pero hubo extrañas excepciones que hicieron la delicia de los voyeurs. Bill Murray, nominado por 'On the Rocks', lució camisa hawaiana y copa de Martini con un placentero jardín de fondo. El perro de Jodie Foster, ganadora por ‘The Mauritanian’, llevaba un collar a juego con su pijama. Sandra Oh presentó ‘Palm Springs’ en la nieve con unos pequeños dinosaurios de juguete apareciendo en segundo plano. ¿Las familias más numerosas? Las de Kate Hudson, nominada por 'Music', y Aaron Sorkin. El director de 'Minari' recibió su premio con su hija en brazos. Y, sí, ella era Sasha Alexander ('Rizzoli & Isles'), que apareció sentada junto a su marido, Edoardo Ponti, que dirige a su madre Sophia Loren en ‘La vida por delante’, nominada a mejor película extranjera.

Jodie Foster en los Globos de Oro 2021 | Getty

5. Viva la diversidad

Fueron las propias presentadoras las que iniciaron el asalto en su monólogo de apertura, al bromear con la polémica de los últimos días: de los 87 miembros de la HFPA que entrega los premios no hay ningún negro. La protesta en Twitter con el hastag #TIMESUPGlobes se hizo viral. Sobre el escenario Sterling K. Brown ('This is Us') lo volvió a mencionar. Los

representantes de la HFPA sabían que era un tema delicado y fueron al grano cuando hicieron acto de presencia durante la gala. "Al igual que en el cine y la televisión, la representación negra es vital. Debemos tener periodistas negros en nuestra organización. Por un futuro más inclusivo", dijeron. Que se posicionaran les honra. Y los premiados, de hecho, mostraron una diversidad como pocas veces hemos podido ver.

6. Sorpresa, sorpresa

Hubo premios inesperados como el de John Boyega como mejor actor de reparto por ‘Small Axe’, la aclamada antología de Steve McQueen. Jason Sudeikis (y su bigotón de Ted Lasso) le arrebató el premio a mejor actor de comedia al veterano Eugene Levy (‘Schitt's Creek) que sí había ganado el Emmy. Tracy Morgan gritó 'Soul' de una manera inteligible, tan peculiar como cuando Joaquin Phoenix dio ganadora a Andra Lay por 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' y ni la actriz había entendido bien su nombre. Aunque anunciado, resultó extraño que los dos hijos de Spike Lee fueran los encargados de entregar las estatuillas y acompañar a los premiados sobre el escenario cuando al director le habían ninguneado su nominación por la película ‘Da 5 Bloods’. Por primera vez en los Globos los embajadores eran hermanos negros y su hijo, Jackson Lee, se convertía en el primer embajador hombre negro. La gran sorpresa sin embargo vino gracias a la dirección en cine. Por primera vez, tres mujeres habían sido nominadas. Chloé Zhao ganó por ‘Nomadland’ convirtiéndose en la primera directora asiática en llevárselo y en la segunda tras Barbra Streisand en 78 años.

7. 'Schitt's Creek', Mejor Comedia

La sexta (y última) temporada arrasó en los Emmy, así que bien podría haberse llevado el mismo número de Globos de Oro. Elegida mejor serie de comedia, que recogió Dan Levy con un traje amarillo de Valentino, lo cierto es que al final no hizo pleno y solo Catherine O'Hara se llevó el gato al agua. Era la primera nominación para la veterana actriz que superó a

las jóvenes Lily Collins, Kaley Cuoco, Elle Fanning y Jane Levy. A Dan Levy se lo quitó John Boyega por ‘Small Axe’; a Eugene Levy, Jason Sudeikis por ‘Ted Lasso’, y a Annie Murphy, Gillian Anderson por ‘The Crown’.

8. 'The Crown', Mejor Drama

En su cuarta nominación, la serie sobre la monarquía inglesa se llevó su segundo Globo de Oro (el primero llegó en la primera temporada). Emma Corrin competía con "la reina" Olivia Colman que se lo llevó el año pasado: Lady Di ganaba a la mismísima Isabel II. Justicia poética. También se lo llevó Josh O'Connor, que interpreta al príncipe Carlos, por delante de veteranos como Al Pacino ('Hunters'), Bob Odenkirk ('Better Call Saul'), Jason Bateman ('Ozark') y Matthew Rhys (‘Perry Mason’). “Ojalá que la salud mental ocupe un lugar prioritario”, dijo este joven actor al que también hemos visto en ‘Los Durrell’ y la película ‘Emma’. Gillian Anderson obtuvo su segundo Globo tras 'Expediente X' en 1997, por su magnífica Margaret Thatcher. Competía con Helena Bonham Carter, en su segunda nominación por la serie haciendo de la princesa Margarita.

9. 'Gambito de dama', Mejor Miniserie

El fenómeno 'Gambito de dama', la miniserie más vista de Netflix que ha convertido el ajedrez en el nuevo juego de moda, se alzó como mejor miniserie. También su protagonista, Anya Taylor-Joy , que iba vestida con un elegantísimo Dior verde con joyas Tiffany por valor de un millón de dólares. La actriz hacía doblete con la película 'Emma', que se llevó Rosamund Pike. Otros dos actores fueron nominados dos veces: Olivia Colman ('The Crown' y 'El padre') se fue de vacío; Sacha Baron Cohen ganó por la secuela de 'Borat' (estaba también nominado por 'El juicio de los 7 de Chicago').

10. Mensajes reivindicativos

La gala estuvo salpicada por diferentes reivindicaciones. Mark Ruffalo, mejor actor por interpretar a los gemelos de 'La innegable verdad' apostó por la decencia, en un mensaje velado contra las políticas de Donald Trump. Habló de olvidar "la etapa oscura" y dedicó su discurso a "a madre tierra". Netflix apareció como la salvación para algunos en tiempos de pandemia. Aaron Sorkin, mejor guion por 'El juicio de los 7 de Chicago', dijo: "Netflix nos ha salvado la vida". Mientras, David Fincher, que competía con él, se bebía un chupito a su salud. "Gracias a Netflix por darnos un público", dijo Rosamund Pike. Sacha Baron Cohen, mejor comedia y actor por 'Borat, película film secuela', un azote al gobierno de Trump bromeó serio: "Trump está impugnando el resultado".

11. Inesperados cameos

Dos habituales del 'Saturday Night Live', Maya Rudolph y Kenan Thompson se rieron, entre otras cosas, de los negacionistas. Laura Pausini agradeció sentada al piano su premio por 'Io Si (Seen)', la canción de 'La vida por delante' (película con Abril Zamora) y Trent Reznor de Nine Inch Nails confesó que por fin había podido hacer una obra de arte para sus hijos, en referencia a la banda sonora ganadora, la de la animada 'Soul'.

12. Los homenajes

Norman Lear (premio Carol Burnett), uno de los productores más innovadores y progresistas de la historia de la televisión, apareció a sus 98 años hecho un chaval. "Puedo decirles que nunca he vivido solo y nunca me he reído solo", dijo (en ese momento Jason Sudeikis dijo "GUAU"). Jane Fonda (premio Cecil B. DeMille), con un traje de chaqueta blanco que ya había lucido, ella tan combativa ahora con el cambio climático, a sus 83 años, comentó: "Aunque seamos diferentes, somos seres humanos". Mencionó una serie que le había impactado 'Podría destruirte', ninguneada en esta edición al no estar nominada. "Seamos todos líderes", zanjó. También se recordó a Chadwick Boseman fallecido a causa del cáncer y nominado de forma

póstuma por 'La madre del blues'. James Dean ganó dos Globos tras su muerte y Chadwick Boseman se convierte en el primer negro en llevarse un premio de forma póstuma. Su mujer lo recogió llorando. Poco antes le habían hecho un pequeño homenaje cuando un popular tiktoker preguntaba a los niños quién era y todos supieron reconocerle como el protagonista de 'Black Panther'.