'Homeland' se reinventa en su nueva temporada

Claire Danes continúa al frente de 'Homeland', la serie de Showtime por la que tantos premios ha recibido. Tras el impactante final de la tercera temporada de la ficción, ya son cada vez más los detalles que se conocen sobre la trama de la que será la cuarta entrega de la serie que llegará este otoño.



¡CUIDADO! A partir de aquí hay spoilers de la serie...



Como ya parecía claro al finalizar la tercera temporada, la trama de la familia Brody no tenía mucho sentido que continuara en la serie. Con el sargento Brody (Damian Lewis) fallecido, ni su mujer (Morena Baccarin) ni la hija (Morgan Saylor) formarán parte del reparto que compone esta nueva entrega de la ficción.



Tampoco el escenario será Irak ni Carolina del Norte. 'Homeland' se traslada a Ciudad del Cabo, tras aceptar Carrie (Claire Danes) trasladarse a la base que la CIA tiene en Estambul. La agente Mathison tendrá que volver a tratar con terroristas, esta vez localizados en la ciudad africana.



Otro de los principales cambios en la nueva temporada de 'Homeland' será el reparto. Nazanini Boniadi, que se incorporó en la pasada temporada como personaje secundario dando vida a Fara Sherezi (una analista de la CIA de origen iraní), se convertirá ahora en uno de los personajes principales de la serie y su participación en la misma será mucho más activa.



Ya se conocen algunos fichajes para esta cuarta temporada. Suraj Sharma ('La vida de Pi'), Corey Stoll ('House of Cards') y Laila Robins ('In Treatment’s'). Suraj Sharma interpretará Aayan Ibrahim, un estudiante de medicina paquistaní cuyo camino se cruzará con el de Carrie Mathison (Claire Danes).



Corey Stoll dará vida de forma estelar a Sandy Bachman, el responsable de la CIA en Pakistán y una figura emergente dentro de la agencia. Laila Robins será Martha Boyd, embajadora estadounidense de la República Islámica de Pakistán.



Junto a ellos, se incorporan al reparto de Homeland Raza Jaffrey (Smash) y el veterano Michael O'Keefe. El primero dará vida a Aasar Khan, teniente coronel condecorado en el servicio de inteligencia de Pakistán; mientras que O'Keefe será la mano derecha del jefe de la CIA en el país asiático.