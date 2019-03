'Homeland' y 'Masters of Sex' consiguen nuevas temporadas

Showtime está de enhorabuena: 'Homeland' y 'Masters of Sex' convencen al público y a la crítica por igual. La cadena de cable estadounidense ha decidido renovar ambas ficciones por una temporada más.



En el caso de 'Homeland' se trataría de la cuarta temporada. Showtime emite la tecera en la actualidad, que comenzó con una media de más de 2 millones de espectadores cuando se estrenó a finales de septiembre. Su audiencia ha aumentado en un 26% al reunir una media 6,5 millones de espectadores cada semana (sumando sus emisiones en diferentes horarios y a través de distintas plataformas).



"'Homeland' continúa demostrando su fuerza en Showtime y es una de las ficciones más excitantes y provocativas de la televisión. Ha aumentado su audiencia de forma significativa a lo largo de estas tres temporadas", ha explicado el presidente de la cadena, David Nevins, según recoge el portal Entertainment Weekly.



Otra serie que podrá verse una temporada más en Showtime es 'Masters of Sex', que ha conseguido la renovación por una segunda entrega. Protagonizada por Michael Sheen y Lizzy Caplan, 'Masters of Sex' narra la historia del doctor Masters y su ayudante Virgina Johnson, quienes en los años 60 revolucionaron los estudios sobre sexualidad. La serie registra una audiencia de más de 5 millones de espectadores.