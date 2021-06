'Los hombres de Paco': El entrañable mensaje de Paco Tous a Pepón Nieto donde asegura que es como su "hermano"

'Los Hombres de Paco' ha sido una de las series más importantes de Antena 3 de los últimos tiempos. La ficción protagonizada por Paco Tous dando vida al comisario Paco Miranda estuvo en emisión durante 9 temporadas desde el año 2005 hasta el 2010.

'Los hombres de Paco' fue un trampolín para muchos de sus actores como el mismísimo Paco Tous, Pepón Nieto o Hugo Silva. Además, de ser una de las grandes oportunidades en la carrera de Michelle Jenner o Mario Casas.

Ahora, tras 11 años desde el final de la serie, gran parte del reparto ha regresado a la comisaría de San Antonio para volver a dar vida en ATRESplayer Premium a sus personajes una década después desde que los despedimos donde puedes ver qué ha sido de ellos.

A lo largo de estos años sus actores han continuado teniendo relación ya que la amistad que forjaron durante su rodaje fue muy especial. Una de las más bonitas es la formada por Paco Tous y Pepón Nieto quienes se quieren como si fueran familia.

Así, lo ha expresado el mismo Paco Tous en una de sus últimas publicaciones en Instagram donde ha compartido una foto con Pepón en la que dice: "Con mi hermano voy donde haga falta, como un puto equipo de remo", escribe haciendo referencia a una de las frases de 'Los hombres de Paco'.

Nieto le ha contestado con un mensaje en el que dice: "Donde haga falta!!!". Mientras que Hugo Silva les ha mandado un corazón en señal de amor.

Su regreso a 'Los hombres de Paco'

Con la vuelta de 'Los hombres de Paco', el actor que da vida a Paco Miranda, contó en Onda Cero lo que supone la vuelta de la serie. Afirma que el regreso de 'Los Hombres de Paco' era algo que le pedían los fans: "la gente siempre nos pedía que volviéramos o incluso nos pedían que hiciéramos una película", cuenta en Onda Cero.

Aún así, no todo es de color de rosa, y es que Paco Tous no tiene muy claro que hubiera pasado si la propuesta de volver a ser el jefe de policía hubiera llegado unos años atrás: "Si esto me lo hubiesen ofertado hace 6 años hubiese dicho que no".

Por suerte la propuesta ha llegado en el momento justo, y los fans pueden disfrutar de la segunda juventud de Paco Miranda, esta vez en ATRESplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia.

