La historia de Bella seguirá en 'Once Upon a Time'

Antena 3 estrenará muy pronto la primera temporada de la serie 'Once Upon a Time', el que ha sido el mayor éxito de los últimos estrenos de la cadena estadounidense ABC. Finalizada allí la temporada, comienzan a filtrarse datos sobre la segunda.



El primero de ellos es que Bella será un personaje regular en la ficción. La actriz Emilie de Ravin, que alcanzó la fama mundial por su papel en 'Lost', interpreta a la protagonista de la historia de 'La Bella y la Bestia'.



"Es una historia hermosa, con la que también demuestra que no siempre hay un final feliz en los cuentos", ha declarado Ravin al portal Entertainment Weekly.



Bella ha aparecido en tan solo 3 episodios de la primera temporada de 'Once Upon a Time', que ha arrasado en audiencia en EEUU. Su estreno en septiembre de 2011 fue visto por 13 millones de espectadores y 3,9/10 en demográficos.



'Once Upon A Time' cuenta como creadores con Adam Horowitz y Edward Kitsis, guionistas de 'Perdidos', cuyo creador, Damon Lindelof también figura como productor. La serie cuenta la historia de una joven, Emma Swan (Jennifer Morrison, la doctora Cameron de 'House')que se muda al pueblo de Storybrooke, un lugar donde se entremezcla la realidad y la fantasía de los cuentos clásicos.