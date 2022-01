Para toda una generación, 'Lizzie McGuire' fue uno de los buques insignia inolvidables de la época Disney Channel, y por ello el anuncio de un revival con sus protagonistas fue acogido con gran expectación.

Sin embargo, tiempo después y tras rumores de problemas entre la productora y la showrunner, la protagonista Hilary Duff anunció que se había cancelado el proyecto.

La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, y Hilary explicó en su momento los problemas que habían tenido con Disney a la hora de contar una historia más adulta. Puedes ver más detalles en el vídeo.

Ahora que la actriz está ilusionada con el estreno de su nueva serie, 'How I Met Your Father', una nueva versión de 'Cómo conocí a vuestra madre', Duff también se ha animado a contar cómo iba a ser la trama de la nueva 'Lizzie McGuire'.

La nueva 'Lizzie Mcguire' con Hilary Duff | Disney+

"Mi personaje se mudaba de vuelta con sus padres porque pillaba a su casi prometido siéndole infiel. Estaba cayendo en picado en el momento y en plan, 'necesito un giro porque todo lo que pensaba que era no lo era, y voy a cumplir 30. ¿Qué c*ño?'", revela la actriz a Cosmopolitan.

Además, también ha reflexionado sobre el cariño que aún le tiene el público y si hay esperanza de que el proyecto se retome alguna vez.

"En mis 34 años he llegado a darme cuenta de que todo ocurre por una razón. Hay un tiempo y lugar para todo. Y simplemente no era su momento. Todavía me preguntan por ello constantemente", reconoce.

"Y todo lo que consigue es dar vida al hecho de que la gente aún quiere esto, y eso es muy bonito. No está muerto, y no está vivo", aclara sobre la posibilidad de retomar la serie.

Seguro que te interesa

Así es 'How I Met Your Father': Hilary Duff y Kim Cattrall son la misma persona en el spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre'