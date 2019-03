Los hermanos Coen saltan a televisión con una serie western

Los hermanos Coen darán el salto a la televisión con la serie 'The Ballad of Buster Scruggs'. Tras el éxito de la adaptación televisiva de su película 'Fargo', no nos extraña este nuevo proyecto que preparan pero del que aún se desconocen los episodios que formarán su primera temporada y su fecha de estreno o qué cadena televisiva comprará los derechos.

Según informa Variety, los cineastas adaptarán el proyecto a la televisión por ser demasiado largo para una película. 'The Ballad of Buster Scruggs' es una miniserie de temática western y un argumento de seis historias cruzadas. El western no es desconocido para los Coen, que ya dirigieron el remake de 'Valor de Ley' en 2010 y 'No es país para viejos' (2008).

Este mismo medio informa también que la compañía asociada con los Coen, Annapurna Television, está planeando un acercamiento "innovador que combinará teatro y televisión".