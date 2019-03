Los hermanos Coen convertirán 'Fargo' en una serie de televisión

'Fargo', la aclamada película de Joel y Ethan Coen, se convertirá en una serie de televisión. La cadena Fox ha llegado a un acuerdo con los cineastas para llevar a la pequeña pantalla su cinta policíaca.

Los hermanos Coen ejercerán como productores ejecutivos de este nuevo proyecto, según ha anunciado la publicación estadounidense Deadline. Por otro lado, Noah Hawley, productor y guionista de series como 'Bones' o 'My Generation', se hará cargo de escribir el guión del piloto.



La historia original cuenta la historia de una jefa de policía, Marge Gunderson, que sigue las huellas de dos torpes criminales contratados por un vendedor de coches para que secuestren a su mujer. El título del largometraje hace referencia al pueblo estadounidense Fargo, ubicada en Dakota del Norte, aunque la mayor parte de la acción de la película se desarrolla en Minnesota.



La cinta fue premiada con dos premios Oscar en 1996 a Mejor Guión Original y a Mejor Actriz para Frances McDormand. Los Hermanos Coen fueron galardonados con tres estatuillas más por su película No es país para viejos.



El productor ejecutivo Warren Littlefiel ('Friends', 'El ala oeste de la Casa Blanca') también se suma a este proyecto, y se reencuentra con Noah Hawley, con quien ya trabajó en 'My generation'.