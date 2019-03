'Hell on Wheels' busca el infierno en agosto

"Still fighting. Still searching. Still raising... Hell". La cadena de cable AMC calienta motores de cara al estreno de la segunda temporada de 'Hell on Wheels'. La ficción vuelve a la televisión estadounidense el próximo 12 de agosto. Antena 3 estrenará el próximo martes la primera temporada de la serie (después de 'Juego de Tronos').



El western está protagonizado por los actores Anson Mopunt y Colm Meaney. 'Infierno sobre Ruedas' sigue la historia de Cullen Bohannon, un antiguo soldado confederado, solo piensa en vengarse de los soldados de la Unión que asesinaron a su esposa.



'Hell on Wheels' fue el segundo estreno con más audiencia de la historia de la cadena de cable (4,4 millones de espectadores), solo superado por el regreso de 'The Walking Dead'.