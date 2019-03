Helena Bonham Carter, presionada por su personaje en 'The Crown'

"No me parezco a Margaret". Así de sincera ha sido Helena Bonham Carter ante su nuevo reto interpretativo, el de encarnar a la princesa Margarita en las próximas temporadas de 'The Crown'. La serie de Netflix dará un salto en el tiempo en la tercera y cuarta entrega, por lo que renueva a todo el reparto.

Helena Bonham Carter y Vanessa Kirby, las dos princesas Margarita de 'The Crown' | Agencias

Helena Bonham Carter ha compartido sus inquietudes ante este nuevo reto en una entrevista a la revista Variety: "Es emocionante. Empezamos hará unas pocas semanas, y creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estamos aterrorizados. Sobre todo también porque las dos primeras entregas han tenido mucho éxito, así que nos sentimos responsables de hacer justicia a todas estas personas tan genuinamente famosas y, después, de heredar el talento de esa generación de actores que han estado en las primeras temporadas".

"No me parezco a Margaret. No creo que Olivia (Colman) se parezca particularmente a la Reina, pero es interesante. Solo tenemos que intentar crear algún tipo de esencia. Lo bueno es que todos los personajes son tan multifacéticos, por lo que probablemente capturemos diferentes matices", ha dicho Carter. Olivia Colman sustituirá a Claire Foy como la Reina Isabel II y Tobias Menzies interpretará al Príncipe Felipe en relevo de Matt Smith.