Heinz pone en marcha una campaña creada por Don Draper

La ficción se hace realidad: la marca de comida Heinz le "compra" la campaña a Don Draper. La empresa hará realidad la campaña publicitaria que la agencia de 'Mad Men' creó en la sexta temporada, en la que no se mostraba su producto.

Con el eslogan "Pass the Heinz" (Pásame el Heiz) intentó convencer a los dueños de la famosa marca de ketchup que su idea era la mejor que iban a escuchar. "Aunque Don Draper creó la campaña "Pass the Heinz" hace casi 50 años, las comunicaciones todavía funcionan en el mundo de hoy en día", ha declarado Nicole Kulwicki, jefa de la marca Heinz, según recoge el portal AdWeek.

La agencia publicitaria David Miami ha decidido rescatar esta idea que apareció en 'Mad Men' y van a comenzar a publicar en distintos medios las tres imágenes que expuso Don Draper, una hambueguesa, un filete y patatas fritas, a las que sólo les falta el ketchup.

"El Sr. Draper entendió la única cosa que cada fan de Heinz sabe y es que nunca debes conformarte con los alimentos que amas sin el gran sabor de Heinz. Lo que nos encantó de la campaña es que no requiere largos párrafos de explicación, sino que [solo] muestra deliciosas imágenes de alimentos, y todo lo que falta es el Heinz", añadió Kulwicki.

El capítulo en el que Don Draper (interpretado por Jon Hamm) expone esta campaña es en el cuarto capítulo de la sexta temporada, titulado "To Have and To Hold". La cadena AMC emitió el último capítulo de 'Mad Men' hace ya dos años.