HBO volverá a emitir 'Los Sopranos'

El canal de cable HBO volverá a emitir la popular serie de televisión 'The Sopranos' para rendir tributo al actor James Galdofini, fallecido el pasado 19 de junio en Italia víctima de un infarto. La serie, que se emitió entre 1999 y 2007 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la pequeña pantalla, volverá a emitirse durante los próximos seis meses, a razón de una temporada por mes en su canal bajo demanda, según anunció HBO en un comunicado.



Ganadora de dos premios Emmy al drama del año, y múltiples veces nominada a esos y otros galardones, 'The Sopranos' fue nombrada el pasado 3 de junio la serie de televisión mejor escrita de la historia por el sindicato de guionistas de EEUU (WGA). La popular serie de televisión giraba en torno al mafioso Tony Soprano, interpretado por Gandolfini, en su día a día con su familia disfuncional y su grupo mafioso, siempre envuelto en asuntos turbios.



El artista, natural de Nueva Jersey y de raíces italianas, se labró un nombre en Hollywood tras protagonizar 'The Sopranos', con la que cosechó tres premios Emmy (2000, 2001 y 2003) y un Globo de Oro (2000). James Gandolfini, de 51 años, sufrió un ataque al corazón en un hotel de Roma justo ante de dirigirse al festival de cine de Taormina (Sicilia), donde se le iba a rendir un homenaje.