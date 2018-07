HBO renueva por una tercera y última temporada a 'The Leftovers'

HBO ha anunciado que una de sus series más aclamadas, 'The Leftovers', tendrá una tercera temporada que además supondrá el final de la serie.



"Tom (Perrotta) y yo", explicaba el productor ejecutivo Damon Lindelof, "y el resto de nuestro equipo de escritores y productores hemos puesto un gran cariño en diseñar estas temporadas como si se trataran de unas novelas".



"En cuanto acabamos la segunda entrega tuvimos claro que las series, en su totalidad, siguen el mismo modelo, y con nuestro principio y mitad completos, los más emocionante para nosotros como escritores era llevar 'The Leftovers' a un final definitivo. Y con definitivo, queremos nos referimos a un final bastante ambiguo pero muy emotivo, como todos los aspectos relacionados con esta serie están destinados a ser", sentenciaba Lindelof.



La segunda temporada de 'The Leftovers' se trasladó de Mapleton, en Nueva York, a la ciudad de Jarden, en Texas, donde ni una sola persona desapareció durante la Ascensión, un momento en el que desapareció el 2% de la población mundial.



"Estamos tremendamente agradecidos a HBO por darnos una oportunidad de acabar la serie como nosotros deseamos. Una oportunidad como esta se da en muy pocas ocasiones", concluía el productor.