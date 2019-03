HBO se pronuncia sobre el 'spin-off' de 'Juego de Tronos'

El final de 'Juego de Tronos' se acerca. Tan sólo quedan dos temporada, más cortas de lo habitual, que arrancarán este verano con el estreno de la séptima entrega.

HBO sabe que su serie estrella se termina... ¿o no? El universo creado pro George RR Martin es muy amplio, aún quedan libros por publicar, por lo que los directivos de la cadena estadounidense no descartan continuar viajando a Poniente.

"Es un mundo muy rico. Sería de tontos no explorarlo", ha declarado Casey Bloys, presidente de programación de la cadena HBO, durante el Television Critics Association de invierno. "Todo lo que puedo decir es que estamos explorando la posibilidad. No tenemos ningún guión y no estamos cerca de decir que vayamos a hacerlo".