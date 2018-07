HBO presenta sus novedades para la temporada

Jamie Lannister, Bran Stark y Daenerys Targaryen protagonizan las imágenes de adelanto de la próxima temporada de 'Juego de Tronos' en el vídeo promocional que HBO ha lanzado en su cuenta oficial de Twitter. La serie no regresará hasta el próximo 24 de abril con su sexta temporada.



El vídeo de la cadena de cable estadounidense cuenta con nuevas imágenes de la quinta temporada de 'Girls' (21 de febrero) y de uno de los estrenos más esperados de HBO para esta temporada, 'Vinyl', la ficción producida por Martin Scorsese y Mick Jagger.

Ready for it? Here's what's coming up on @HBO NOW. https://t.co/qVsqEyqArY