HBO podría resucitar la serie 'Deadwood' en forma de película

Los rumores no descansan en verano. El último que cobra más fuerza es que la cadena HBO podría "resucitar" una de sus series de más éxito entre la crítica y recordada por el público: 'Deadwood'.



Así lo ha afirmado Garret Dillahunt, que interpretaba el personaje de Francis Wolcott, en su cuenta de Twitter. "Estoy escuchando rumores creíbles sobre una película de 'Deadwood' #TodoElMundoaRezar".

So uh....I'm hearing credible rumors about a #Deadwood movie. #Everybodypray



Y aprovechó la misma red social para soltar una puñalada al canal: ¿si hubo una película de 'Entourage', que se cerró y nunca tuvo el mismo apoyo de la crítica, por qué no una de 'Deadwood'?

Come on @HBO...you made @entouragemovie. Give the #Deadwood fans some closure. #Youcandoit.