HBO contará cómo el bikini llegó a Benidorm a pesar de Franco

Este cortometraje, escrito y dirigido por Óscar Beràcer y producido por Nakamura Films, se estrenó en el verano de 2014 y ha conseguido más de 60 premios en el circuito internacional de festivales. Además, ha sido nominado a mejor cortometraje en los Premios Forqué que se entregan el 11 de enero, según ha informado la productora a través de un comunicado.



Protagonizado por los actores Sergio Caballero, Carlos Areces y Rosario Pardo, el corto cuenta el "quijotesco" viaje que el alcalde de Benidorm hizo a el Palacio de El Pardo en 1953 para evitar que le excomulgaran por haber aprobado el uso del bikini en las playas de la localidad turística alicantina.



Así, "viajó a lomos de su 'vespa' hasta El Pardo para convencer a Franco de las bondades que el turismo ofrecía a la paupérrima economía española del momento", como narra la productora. "Pedro Zaragoza pasó a la historia como el visionario alcalde que transformó Benidorm a mediados de los años cincuenta gracias a su apuesta por el turismo de masas", han destacado.



HBO, conocida por series como 'Juego de Tronos', 'A dos metros bajo tierra', 'The Wire' y 'Los Soprano', ofrece en su canal Latino programación en español para el mercado latino afincado en Estados Unidos. Al estar incluido en la suscripción al canal, el contenido también es visible en las plataformas HBO On Demand, HBO Go y HBO NowSM.



'Bikini' forma parte de un proyecto transmedia compuesto por el documental 'El hombre que embotelló el sol' y una miniserie que comparte título, temática y tono con el corto, abarcando un arco temporal mayor.



Actualmente, la productora y el director se encuentran finalizando el rodaje del documental, coproducido por Televisión Española (TVE), y en fase de financiación del proyecto de la miniserie, que cuenta con el apoyo de CulturArts y el propio Ayuntamiento de Benidorm.