La cadena HBO sabe cómo hacer promoción de sus series. Y más si se trata de la superproducción 'Juego de Tronos'. Ya sea por el reciente lanzamiento en DVD y Blu-ray de la tercera temporada de 'Juego de Tronos' o por el próximo estreno en abril de la cuarta temporada, el canal de cable crea gran expectación, convirtiendo en noticia la propia promoción de la serie.



Esta vez, con la ayuda de los artistas urbanos Joe and Max, han pintado en en pleno centro de Londres el famoso Muro vigilado por John Nieve y la Guardia de la Noche que separa los Siete Reinos de la tierra del frío en la serie 'Juego de Tronos'.



Se trata de una genial y grandiosa pintura en 3D que reproduce parte del muro de 200 metros de altura y 500 km, según la novela de George R.R. Martin. El Muro está pintado desde arriba, de forma que los transeúntes que pasen por la calle Liverpool de Londres tienen la sensación de caminar sobre el Muro como los miembros de la Guardia de la Noche.



No es la primera vez que la cadena estadounidense HBO nos da una clase de marketing. Hace poco más de un año, la sombra de un dragón aparecía en las páginas del diario 'The New York Times' promocionando la tercera temporada de 'Juego de Tronos' y meses despúes el gigantesco esqueleto de otro dragón llamaba la atención en una playa de Dorset, en el Reino Unido. Además, a principos de enero, bautizaron a un pueblo de Inglaterra 'King's Landing' en honor a la ciudad de la serie en la que descansa el Trono de los Siete Reinos.



Con tantas y tan llamativas acciones promocionales, es entendible que los fans de 'Juego de Tronos' se pregunten ansiosos: ¿Qué será lo siguiente?