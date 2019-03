HBO analiza la mayor pelea de Muhammad Ali fuera del cuadrilátero

Así al menos lo considera la cadena de televisión por cable HBO, que estrenó "Muhammad Ali's Greatest Fight" el pasado domingo, una película dirigida por Stephen Frears y protagonizada por Christopher Plummer y Frank Langella, que encarnan al juez John Marshall Harlan II y al presidente del Tribunal, Warren Burger, respectivamente.



"Busco historias interesantes que merezcan la pena dedicarles tiempo. La gente apenas conoce esta situación que vivió uno de los hombres más famosos del mundo. Incluso los libros sobre la Corte Suprema apenas la mencionan", explicó Frears durante una charla con la Asociación de Críticos de la Televisión (TCA), a la que acudió Efe.



Se trata de un drama sobre los acontecimientos que ocurrieron a puerta cerrada en la Corte Suprema de EE.UU. mientras nueve jueces decidían la resolución del histórico caso protagonizado por el boxeador en 1971, una batalla legal que comenzó cuando Ali se negó en 1966 a ser reclutado por las Fuerzas Armadas de su país. La razón que esgrimió fue su fe en el Corán, al considerar que la guerra de Vietnam iba en contra de sus enseñanzas. Cassius Clay, que decidió cambiarse el nombre a Muhammad Ali tras convertirse al Islam en 1964, fue arrestado en 1967 cuando, en un acto de las Fuerzas Armadas, rechazó dar un paso adelante en el momento en que se reclamaba su presencia.



Tras ser encontrado culpable, sus abogados comenzaron una serie de apelaciones que llevaron el caso hasta la Corte Suprema en 1971 (Clay contra los Estados Unidos de América), donde su petición perseveró finalmente gracias, sobre todo, a la corriente antiVietnam del momento. Ali permaneció esos cuatro años sin subir a un cuadrilátero en una pelea oficial. Fue despojado de sus títulos e incluso se le retiró el pasaporte para que no pudiera abandonar el país.



"Por aquel entonces yo vivía en Inglaterra y sabía que Ali había sido amenazado por ser objetor de conciencia", rememoró Plummer, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por "Beginners". "Pero eso es todo lo que sabía. El caso en sí mismo desapareció de la faz de la Tierra. No había mucha documentación sobre John Harlan, excepto el precioso guion", apuntó. El libreto es obra de Shawn Slovo, conocida por su trabajo en la cinta "Captain Corelli's Mandolin" (2001). Durante la charla con la TCA, Slovo y los ejecutivos de HBO admitieron que no existe una película sobre el funcionamiento interno de la Corte Suprema.



"Shawn le dio calor y humanidad a mi personaje. Pensé que era maravilloso el hecho de que no era retratado simplemente como un miembro ultraconservador de la Corte Suprema. Vemos su aspecto humano. Es el final de su vida y somos testigos de cómo le influyen ciertas situaciones para cambiar su voto a favor de Muhammad", indicó. Uno de los aspectos que más llama la atención del proyecto es el hecho de que Ali, en vez de ser interpretado por un actor, aparece a través de imágenes reales en discursos apasionados y momentos que reflejan su figura de forma más íntima.



"Estaba escrito así, pero me encantó porque la idea de escoger a alguien para dar vida a Ali parecía muy difícil y podía ser una distracción. Ya he hecho otras películas de esta forma, así que no resultó confuso", señaló Frears. El cineasta, autor de obras como "High Fidelity" y nominado al Óscar por "The Queen" y "The Grifters", considera que "Muhammad Ali's Greatest Fight" no solo atraerá a los fans del célebre boxeador.



"La gente habla sobre el juego de piernas de Ali, pero la película no trata sobre eso. Es una historia mucho más compleja. Es un trozo de la historia de EE.UU.", concluyó. La TV movie se emitirá en España a través de Canal+ a comienzos de enero.