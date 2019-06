Hanna y Emily de 'Pretty Little Liars' se convierten en Betty y Veronica de 'Riverdale'

¿Son Hanna y Emily en realidad Betty y Veronica? En la serie de tres fotografías publicadas en la cuenta de Instagram de Shay Mitchell, la actriz se retrata con sus compañeras de rodaje Ashley Benson y Troian Bellisario incluyendo un claro guiño a 'Riverdale'. Las actrices compartieron temporadas y amistad durante los 7 años que duró 'Pretty Little Liars'. Aunque la serie terminase en 2017, siguen cautivando. Shay Mitchell en la serie 'You' y con su canal de Youtube con cerca de 4 millones de suscriptores, y Ashley Benson en su última película, 'Her Smell'.

Junto a las imágenes Mitchell ha añadido los nombres de dos personajes de 'Riverdale', que terminó su tercera temporada entre locura y giros inesperados.

Se menciona a Betty Cooper y Veronica Lodge, dúo protagonista, por su similitud con Shay Mitchell y Ashley Benson en la primera fotografía. Los personajes, característicos por su melena negra en el caso de Veronica y rubia en el de Betty, sin duda tienen cierta similitud con ellas. Las imágenes, que fueron tomadas durante un viaje conjunto a Italia, resaltan junto al comentario su amistad, como la existente entre Veronica y Betty.

Betty y Veronica en 'Riverdale' | The CW

