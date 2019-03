'Halo' llega a la pequeña pantalla de la mano de Steven Spielberg

Microsoft ha anunciado que llevará a la pequeña pantalla el videojuego 'Halo' durante la presentación de su nueva videoconsola, Xbox One, según informa Deadline. El productor ejecutivo será un experto en ciencia ficción, Steven Spielberg.



En un vídeo emitido durante el evento, Spielberg explica que para él "el universo de Halo es una increíble oportunidad para estar en la intersección en la que tecnología y creación del mito convergen".



Spielberg es desde hace años fan confeso de 'Halo'. Además, no es la primera incursión del afamado director en el mundo de los videojuegos: en la década de los noventa supervisó el lanzamiento de DreamWorks Interactive, una empresa desarrolladora de éstos.



Microsoft no ha desvelado cuando llegará la serie a la pequeña pantalla. En estos momentos Spielberg está inmerso en la producción de 'La cúpula', una serie de televisión basada en el libro homónimo de Stephen King.



En la pequeña pantalla también ha producido otras ficciones como 'Falling Skies' o 'Terra Nova'. Spielberg ha dirigido títulos tan conocidos como 'Salvar al soldado Ryan' o 'La lista de Schindler', largometrajes por los que ganó dos Oscar a mejor director.