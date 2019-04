Hallan restos humanos en la casa de Dennis Day, antiguo chico Disney, desaparecido hace 9 meses

Dennis Day fue uno de los originales 'mouseketeers' del The Mickey Mouse Club cuando tenía 12 años. Tristemente vuelve a ser noticia después de que se haya encontrado un cadáver en su casa de Oregon tras estar desaparecido desde hace 9 meses.

La voz de alarma la dio su marido, Ernie Caswell, el pasado julio, cuando se dio cuenta de que el fallecido llevaba semanas sin visitarle al hospital, donde permanecía ingresado por la demencia que padece.

Aunque el cadáver aún no ha sido identificado de forma oficial, medios estadounidenses como The New York Post afirman que serían los restos mortales del actor.

