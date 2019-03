Haley Joel Osment ficha por 'The Spoils Of Babylon'

De ver fantasmas a controlar la fortuna familiar. El actor Haley Joel Osmet, protagonista de 'El Sexto Sentido', acaba de fichar por la miniserie 'The Spoils of Babylon'. Según informa Deadline, Osment dará vida Winston, el diabólico sobrino del personjae que interpretará Tobey Maguire que, dominado por su ansia de poder, comienza a hacerse un hueco en los negocios de la familia.



Tobey Maguire y Will Ferrell protagonizarán la miniserie para la cadena de cable estadounidense IFC. 'The Spoils Of Babylon' gira en torno a las vidas de la multimillonaria familia Morehouse, que ha amasado su fortuna en el negocio del petróleo. Maguire da vida a Devon, el hijo adoptado, que administra los negocios familiares junto a su ambiciosa hermana Cynthia.



Kristen Wiig ('La boda de mi mejor amiga') es la encargada de dar vida a Cynthia en la ficción, en la que también estará presente el conocido cómico Will Ferrell ('El reportero'), encarnando al Shah de Irán.



Además Ferrell va a actuar como productor ejecutivo de la ficción junto a Adam McKay, con quien ha trabajado en largometrajes como 'Los otros dos' o 'Hermanos por pelotas'.