Los hackers amenazan a HBO con filtrar el último capítulo de 'Juego de Tronos'

Puede que veamos antes de tiempo el desenlace de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'. Los hackers han vuelto a amenazar a HBO con filtrar el desenlace de esta entrega antes de su emisión en la cadena si ésta no paga un rescate millonario.

Hace unas semanas, los piratas informáticos robaron 1,5 terabytes de información de series y proyectos de HBO. Los hackers pidieron un rescate millonario para no filtrar los capítulos de series como 'Ballers', 'Room 104' o 'Juego de Tronos'. HBO tendría que pagar más de seis millones de dólares en moneda digital Bitcoin por su rescate.

El misterioso elenco de hackers 'Mr. Smith group' avisó sobre la intención de filtrar los episodios antes de su emisión en HBO con este mensaje: "Preparaos para GOT E6 &E7 tan pronto como sea posible". Aunque finalmente fue la propia cadena la que se "autoboicoteó" al emitir una semana antes el penúltimo capítulo durante unas horas.

HBO no quiere entrar en esta nueva polémica, según sus declaraciones a Mashable: "No estamos en comunicación con el hacker y no vamos a comentar cada vez que se publica una nueva información".

"Se ha informado ampliamente que hubo un incidente cibernético en HBO. El hacker puede seguir extrayendo pedazos de información robada en un intento de generar atención de los medios de comunicación. Ese es un juego en el que no vamos a participar", zanja la cadena en un comunicado.