Parece que durante esta cuarentena por coronavirus no va a quedar una sola serie o película que no tenga su particular reencuentro de actores y directores. Y la icónica telenovela 'Rubí' no iba a ser menos. Aunque ha sido un reencuentro un tanto atípico, más bien con mensajes de cariño entre los actores, entre ellos los de Bárbara Mori y Sebastian Rulli.

La auténtica protagonista ha sido Jacky Bracamontes, otra actriz de 'Rubí' que es algo menos conocida en nuestro país, pero toda una celebridad en Latinoamérica. Vistos los mensajes tan bonitos que se han cruzado entre ellos, la amistad sigue presente en este elenco aunque lleven años sin verse.

A ver si tras esta cuarentena reviven este reencuentro pero de la forma habitual. Los fans seguro que estarían encantados.

